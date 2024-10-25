Российский национальный оркестр выступит в шести китайских городах

Российский национальный оркестр отправился на гастроли в Китай, передает Министерство культуры России в Telegram.



Выступления оркестра, отметили в ведомстве, станут важной частью программы Годов культуры России — Китая и пройдут в шести городах.



Коллектив под управлением художественного руководителя Александра Рудина представит в Китае Увертюру-фантазию «Ромео и Джульетта», Пятую симфонию П. И. Чайковского, Второй концерт для скрипки с оркестром Прокофьева.



Открыл тур концерт в Наньчане. Концерт был посвящен 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.



В Минкультуры рассказали, что в Уси коллектив представит особую программу совместно с коллегами Симфонического оркестра Уси.









Фото: t.me/mincultrussia