Итоги работы по развитию музеев обсудили на заседании Общественного совета

В Государственном музее современной истории России прошло заседание Общественного совета, посвященное промежуточным итогам развития деятельности музеев в 2024 году, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Заседание прошло под председательством профессора Московской государственной консерватории им. Чайковского Александра Чайковского.



Статс-секретарь — заместитель министра культуры России Жанна Алексеева отметила, что на сегодняшний день активно развивается музейная среда в новых регионах России. Там открываются новые музейные пространства, учреждениям оказывается методическая помощь.



Жанна Алексеева отметила, что в этом году был расширен формат Международного фестиваля «Интермузей», учреждена новая первая Национальная премия в области музейного дела имени Лихачева.



По словам директора департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры России Елены Харламовой, ключевыми задачами в развитии экспозиционной и просветительской деятельности музеев являются сохранение и продвижение наследия, формирование национальной идентичности, приобщение граждан к традиционным ценностям.



«Музеи играют важнейшую роль в сохранении уникальных символов российской культуры и исторической памяти. Ежегодно проводится более 40 тысяч выставочных и культурно-образовательных проектов. Через них музей рассказывает о достижениях национальной культуры, бережном отношении к вековым традициям, транслирует культурные смыслы и ценности, историческую правду и воспитывает патриотов», — приводит ведомство слова Харламовой.



Ключевыми направлениями деятельности департамента руководитель назвала расширение музейной сети страны, развитие и оснащение музеев в новых субъектах РФ.



Главным достижением Харламова назвала создание детских центров при музеях в новых регионах. На сегодняшний день открыто уже 34 таких пространства.