Конкурс Хиблы Герзмавы рассмотрел более 950 заявок из 23 стран

Организаторы Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмавы сообщили о поступлении 978 заявок из 23 стран мира. Итоги отборочного тура были опубликованы 25 октября, когда отмечается Всемирный день оперы.





Ожидается, что 47 певцов и 26 концертмейстеров, рекомендованных по результатам заочного отбора, отправятся в Москву за счет организаторов, информирует ТАСС. Участники будут соревноваться с 12 по 24 января на сцене Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.





Дополнительно сообщается, что 11 певцов и 6 пианистов примут участие в проекте «Уроки с мастерами». Мастер-классы от членов международного жюри конкурса состоятся в МАМТ 22 января.









Фото: Предоставлено пресс-офисом Конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмавы