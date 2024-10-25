Мариинский театр ведет диалог о сотрудничестве с Китаем

Мариинский театр рассматривает перспективы значительного сотрудничества с Китаем. Об этом ТАСС сообщил народный артист России и сопредседатель Союза театральных деятелей Валерий Гергиев, который принял участие в мероприятиях, связанных с международным фестивалем «Наука 0+», проходившим на базе совместного российско-китайского университета в Шэньчжэне, провинция Гуандун.





Гергиев подчеркнул , что обсуждения коснулись множества проектов. Он выразил надежду на установление долгосрочных отношений, которые не ограничатся одним концертом, а приведут к широкомасштабному сотрудничеству в области культуры. По словам маэстро, в планах есть идеи по проведению фестивалей, а Шэньчжэнь представляет собой многообещающий город с активными партнерами для подобных инициатив.





В ходе своего визита Гергиев отметил, что успел побывать в двадцати городах Китая, где наблюдает активное строительство концертных залов. По его мнению, важным шагом остается определение, чем именно заполнить эти пространства.





Маэстро также инициировал создание «культурного моста» между Шэньчжэнем и Владивостоком, отметив, что подобное сотрудничество могло бы стать красивым и востребованным проектом. Он добавил, что близость двух городов упростила бы логистику культурных обменов, в отличие от длительных перелетов между столицами двух стран.





Гергиев выразил уверенность в том, что в Шэньчжэне может появиться крупный балетный и оперный театр, и отметил, что реализация этого проекта вполне вероятна.









Фото: Минкультуры России