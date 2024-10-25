Не стало главного дирижера Губернаторского духового оркестра Тамбовской области

Заслуженный артист России, главный дирижер Губернаторского духового оркестра Тамбовской области Петр Сосновский скончался на 76-м году жизни. Эту печальную новость объявил глава региона Максим Егоров в своем Telegram-канале.





Губернатор выразил соболезнования, отметив, что уход Сосновского — огромная утрата как для музыкального сообщества, так и для всех, кто знал его как человека и профессионала. Егоров подчеркнул, что за свои достижения в музыкальной сфере Сосновский получил множество наград, включая нагрудный знак «За трудовые достижения» Тамбовской области. Он добавил, что вклад артиста в культурное развитие региона и страны сложно переоценить, поскольку Сосновский не только развивал духовую музыку, но также способствовал укреплению культурных связей между народами.





По словам главы региона, под руководством Сосновского оркестр приобрел известность не только в пределах области, но и за ее пределами, что стало возможным благодаря высокому профессионализму дирижера.





Губернаторский духовой оркестр Тамбовской области был основан в 2005 году по инициативе Петра Сосновского при поддержке администрации региона. За время своей работы оркестр собрал впечатляющий репертуар, состоящий из более чем 1000 произведений различных жанров, включая служебно-строевую музыку, произведения мировой и русской классики, творения современных композиторов. С оркестром выступали знаменитые артисты, такие как Иосиф Кобзон и Феликс Арановский.









Фото: Pixabay.com