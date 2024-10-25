Не стало главного дирижера Губернаторского духового оркестра Тамбовской области

25.10.2024

Не стало главного дирижера Губернаторского духового оркестра Тамбовской области
Заслуженный артист России, главный дирижер Губернаторского духового оркестра Тамбовской области Петр Сосновский скончался на 76-м году жизни. Эту печальную новость объявил глава региона Максим Егоров в своем Telegram-канале.

Губернатор выразил соболезнования, отметив, что уход Сосновского — огромная утрата как для музыкального сообщества, так и для всех, кто знал его как человека и профессионала. Егоров подчеркнул, что за свои достижения в музыкальной сфере Сосновский получил множество наград, включая нагрудный знак «За трудовые достижения» Тамбовской области. Он добавил, что вклад артиста в культурное развитие региона и страны сложно переоценить, поскольку Сосновский не только развивал духовую музыку, но также способствовал укреплению культурных связей между народами.

По словам главы региона, под руководством Сосновского оркестр приобрел известность не только в пределах области, но и за ее пределами, что стало возможным благодаря высокому профессионализму дирижера.

Губернаторский духовой оркестр Тамбовской области был основан в 2005 году по инициативе Петра Сосновского при поддержке администрации региона. За время своей работы оркестр собрал впечатляющий репертуар, состоящий из более чем 1000 произведений различных жанров, включая служебно-строевую музыку, произведения мировой и русской классики, творения современных композиторов. С оркестром выступали знаменитые артисты, такие как Иосиф Кобзон и Феликс Арановский.


Фото: Pixabay.com