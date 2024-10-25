РСО и общество «Знание» готовят премьеру документального фильма «Путь к изменениям»

25.10.2024
Российские студенческие отряды (РСО) совместно с Российским обществом «Знание» готовят премьеру документального фильма «Путь к изменениям».
Премьера картины состоится 23 ноября в московском кинотеатре «Октябрь», передает
ТАСС.
По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председателя правления РСО Михаила Киселева, участие в съемках принял зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, вице-премьер России Татьяна Голикова, министр иностранных дел России Сергей Лавров, замминистра строительства и ЖКХ Юрий Гордеев,
генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, певец Евгений Трофимов
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«Документальный фильм «Путь к изменениям» переплетает истории современных участников РСО с личными историями известных общественно-политических деятелей. Для нас особенно ценно, что премьера фильма, благодаря сотрудничеству с «Газпром-медиа холдингом», состоится 23 ноября на знаменитой площадке в кинотеатре «Октябрь», — приводит агентство слова Киселева.
Картина «Путь к изменению» рассказывает не только о современных отрядах, но и о большой истории движения в целом. Участники съемок в ленте делятся своими историями о работе в студенческих отрядах, рассказывают, как современное движение РСО способствует развитию экономики страны и воспитанию молодежи. Фильм представляет истории четырех героев, прошедших через современные студенческие отряды.
«Сегодня в нашей стране у молодежи огромное количество возможностей для развития и самореализации. Зачастую перед ребятами стоит крайне тяжелый выбор — чему посвятить свою жизнь, какую профессию освоить. Вместе с коллегами из РСО мы сняли фильм, который ответит молодым людям на эти и множество других вопросов, вдохновит на большие дела», — рассказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.
Фото: Pixabay.com