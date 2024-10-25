Ольга Любимова: «Таврида.Арт» представила модель ролей руководителей в сфере культуры

25.10.2024
Министр культуры России Ольга Любимова провела рабочее совещание с участием замминистра Сергея Першина и гендиректора «Тавриды.Арт» Ксении Артемьевой. Подробности она привела в Telegram-канале.
Темой встречи стала подготовка управленцев в сфере культуры и промежуточные итоги кадровой программы «Высшая школа управления в сфере культуры».
«В проекте принимают участие 80 человек. Среди них — региональные министры культуры и главы культурных институций. Сегодня из восьми модулей программы прошло уже шесть. Еще до завершения обучения состоялось 12 назначений на различные руководящие должности», — уточнила
министр.
Кроме того, на совещании презентовали модель ролей руководителей в сфере культуры, искусства и творческих индустрий, разработанную в рамках реализации программы. Ее будут использовать для поиска, оценки, развития компетенций и рекомендации кандидатов к назначению на руководящие позиции, заключила Ольга Любимова.
Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой