Темой XVI Ассамблеи Русского мира станут духовно-нравственные ценности

В канун Дня народного единства 2 ноября откроется XVI Ассамблея Русского мира.



Темой ассамблеи станут духовно-нравственные ценности Русского мира, сообщают организаторы.



Отмечается, что участниками мероприятия в этом году станут представители российских и зарубежных организаций из 80 стран. В ходе панельных дискуссий и круглых столов они обсудят актуальные проблемы Русского мира.



Эксперты обсудят роль русского языка и повышение интереса к его изучению за рубежом, традиционные общечеловеческие ценности в русской литературе, роль культуры в отстаивании исторической правды. Специальный круглый стол будет посвящен вопросам противодействия деструктивной неолиберальной идеологии.



Гостями ассамблеи станут известные политические и общественные деятели, руководители министерств и ведомств, представители объединений соотечественников, университетские преподаватели и учителя русских школ, авторы учебников, ученые, писатели, дипломаты, духовенство, культурологи, журналисты.