В Мураново открылась экспозиция цифровых двойников

Музей-заповедник «Усадьба «Мураново» презентовал новую цифровую экспозицию, основанную на высокоточной оцифровке части своей коллекции. В торжественной церемонии открытия приняли участие представители культурного фонда и партнеры проекта.





С начала 2024 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и в сотрудничестве с Российским государственным художественно-промышленным университетом им. С. Г. Строганова началась работа над созданием динамичных 3D-моделей 20 ценных предметов мебели, ранее принадлежавших известным владельцам усадьбы — Боратынским и Тютчевым.





Музей обладает обширной коллекцией, превышающей 40 000 экспонатов, большая часть которых представляет собой мемориальные предметы. Коллекция мебели насчитывает одно из самых значительных собраний в российских музеях. Ранее посетители не имели возможности изучить внутреннее устройство этих уникальных объектов.





С помощью нового проекта у гостей музея появилась прекрасная возможность в любое время знакомиться с конструктивными и функциональными особенностями экспозиционной мебели, что создает новые перспективы для понимания исторического наследия усадьбы.









Фото: YouTube