Музыкальный театр Карелии подписал меморандум с театрами Узбекистана

Музыкальный театр Республики Карелия подписал меморандум с ведущими театрами Узбекистана. Документ подписан во время поездки российской делегации в Узбекистан, сообщает пресс-служба карельского правительства.



Отмечается, что меморандум подписан с Государственным академическим Большим театром имени Алишера Навои и Государственным театром музыкальной комедии (оперетты). Кроме того, подписано соглашение между Петрозаводской государственной консерваторией им. А. К. Глазунова и Государственной консерваторией Узбекистана.



Театры закрепили документом договоренность о проведении совместных культурных мероприятий, форумов, фестивалей, обменных гастролей и стажировок, экспертных проектов и мастер-классов.



В рамках меморандума консерватория планирует развивать образовательные, творческие, научно-исследовательские связи как в очном, так и в дистанционном формате.









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