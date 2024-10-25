В Казани пройдет второй конкурс детской авторской песни «Наше поколение»

Международный телевизионный конкурс детской авторской песни «Наше поколение» пройдет в Казани.



Конкурс проводится во второй раз, его участниками станут дети и подростки из 15 стран мира, сообщают организаторы.



Мероприятие пройдет на площадке Академии тенниса, где будет создана масштабная сцена с профессиональным звуком и оборудованием.



«Мы проводим конкурс «Наше поколение» второй год подряд и можно сказать, что он пустил глубокие корни, — рассказала генеральный продюсер конкурса и учредитель «Академии современного искусства» Стелла Хачанянц. Это, конечно же, заслуга большой творческой команды, которая работает над проектом, и наших уважаемых партнеров. В течение года была проведена огромная работа по подготовке конкурса. Нас поддержали министерства стран-участниц, министерства культуры, министерства молодежи, департаменты ассоциаций по странам БРИКС, государственные телеканалы и радиовещатели. Очень символично, что в этом году финал пройдет в столице Республики Татарстан, которая буквально стала центром международных событий. И хочу отдельно поблагодарить правительство республики за сотрудничество и поддержку в организации конкурса».



Россию на международном конкурсе представит фолк-группа «Ежевика» с песней «Хлебные косы».



Лауреаты конкурса будут определены жюри. На официальном сайте конкурса также будет доступно зрительское голосование.



Финал конкурса пройдет 16 ноября.









Фото: пресс-служба конкурса