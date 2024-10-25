Путин поздравил сотрудников Белгородского государственного музея с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Белгородского государственного историко-краеведческого музея с 100-летним юбилеем. В своем поздравлении он отметил значительный вклад музея в культуру и поддержку участников специальной военной операции.





Путин подчеркнул, что благодаря неустанной работе нескольких поколений сотрудников, а также их энтузиазму, музей стал известен уникальными археологическими, этнографическими и художественными коллекциями. Он отметил богатейшее собрание декоративно-прикладного искусства и выделил раздел, посвященный Великой Отечественной войне и освобождению Белгородчины от нацистских захватчиков. Президент также выразил признательность музею за продолжение важной научной, исследовательской и творческой деятельности, несмотря на сложные обстоятельства в регионе, а также за поддержку местных жителей и военнослужащих.





Также Владимир Путин отметил, что музей стал центром притяжения для людей, интересующихся историей России и биографиями известных соотечественников, включая ученых, писателей, военачальников и спортсменов.









Фото: Kremlin.ru