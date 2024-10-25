Ольга Любимова поздравила россиян со Всемирным днем оперы

Министр культуры России Ольга Любимова поздравила сограждан и коллег со Всемирным днем оперы. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.





Ольга Любимова отметила, что этот праздник объединяет людей в любви к великому искусству.





«Опера — высочайшее воплощение человеческих чувств, эмоций и идей. Она раскрывает перед нами неведомые глубины души, позволяет задуматься о вечных истинах и погружает в удивительный мир музыки и слова», — написала она.





Министр подчеркнула, что на протяжении веков опера служила отражением истории и культуры различных народов, оставаясь при этом универсальным языком. Сегодня, как и много лет назад, она продолжает вдохновлять и удивлять, дарить нам незабываемые моменты гармонии, добавила Ольга Любимова. Министр выразила признательность всем, кто посвятил жизнь этому виду искусства.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой