Скончался режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Игорь Москвитин

В возрасте 71 года скончался известный режиссер, сценарист и продюсер Игорь Москвитин, прославившийся работой над такими сериалами, как «Улицы разбитых фонарей» и «Черный ворон». Информацию об этом опубликовала киностудия «Ленфильм».





Москвитин родился 25 июня 1953 года в Пятигорске. Обучался на режиссерском факультете Ленинградского государственного института культуры под руководством В. Я. Венгерова и В. И. Трегубовича, а также прошел обучение на Высших режиссерских курсах.





Профессиональную карьеру Игорь Москвитин начал на «Ленфильме», где работал в качестве второго режиссера. За свою творческую жизнь он снял более 30 фильмов и сериалов, среди которых такие популярные проекты, как «Агент национальной безопасности», «Литейный» и «Дорожный патруль». Москвитин также имел опыт сотрудничества с зарубежными киногруппами, выполняя функции первого ассистента и координатора производства.









Фото: Pixabay.com