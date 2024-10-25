В Москонцерт Холле пройдет финальный гала-концерт конкурса «Голоса Родины»

В Москонцерт Холле 6 ноября пройдет финальный гала-концерт Всероссийского творческого конкурса композиторов и поэтов на создание патриотической песни «Голоса Родины».



В программу выступления войдут лучшие песни, выбранные по итогам голосования жюри и зрителей, сообщают организаторы.



Всероссийский конкурс «Голоса Родины» проводит Российский музыкальный союз при поддержке Министерства культуры России.



На первом этапе конкурса жители разных регионов России в течение нескольких месяцев присылали свои песни. В конкурсе приняли участие как профессиональные поэты и композитора, так и любители.



С 8 по 20 октября состоялось голосование за лучшие песни. В основных конкурсных номинациях были отобраны по три песни. Они прозвучат на финальном концерте. Выступление также будет транслироваться на портале «Культура. РФ».









Фото предоставлено организатором