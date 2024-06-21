Стартовал прием заявок на кинофестиваль «Будем жить»

Открылся прием заявок на участие в XIII Московском международном кинофестивале «Будем жить». Об этом сообщила пресс-служба смотра.





Для участия необходимо подать заявку на платформе до 20 июля. Организаторы рассматривают российские и зарубежные полнометражные и короткометражные фильмы, документальные кинопроекты, а также сериалы отечественных онлайн-платформ.





Смотр приурочен к празднованию Дня российского кино и Году семьи. Пройдет фестиваль в Москве с 15 по 25 августа. В последний день состоится награждение лауреатов в Центральном доме кинематографистов.





По словам организаторов, гостей ждут внеконкурсные показы, круглый стол «Москва – столица креативных индустрий», мастер-классы ведущих российских кинематографистов. Смотр конкурсных и внеконкурсных фильмов, события образовательной программы пройдут в Библиотеке искусств имени Эйзенштейна, кинотеатрах сети «Москино» и на других городских площадках.









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