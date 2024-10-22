В Братиславе открылась выставка «Планета Чайковский»

В Братиславе начала свою работу фотодокументальная выставка «Планета Чайковский», организованная на основе фондов Российского национального музея музыки. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства России в Словакии Виталий Житнюк.





На мероприятии генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов, заслуженный деятель искусств РФ, член Общественной палаты, приветствовал гостей, пишет ТАСС.





Выставка включает ноты произведений Петра Ильича Чайковского, его автографы, афиши, а также фотографии и интерьеры зданий, связанных с жизнью композитора. Житнюк отметил, что среди экспонатов представлены уникальные снимки Чайковского и его современников, включая родных, близких и исполнителей его музыки.





Кроме того, посетители смогут воспользоваться QR-кодами на выставочных стендах для прослушивания на своих смартфонах отрывков из самых известных произведений композитора.









Фото: YouTube