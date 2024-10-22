Ольга Любимова присоединилась к флешмобу «Голос поэта»

Министр культуры России Ольга Любимова и известные актеры, включая Никиту Кологривого, Нонну Гришаеву и Елизавету Арзамасову, присоединились к всероссийской акции «Голос поэта». Этот музыкально-просветительский проект стартовал с флешмоба «Читаем вместе русских поэтов», в котором участвуют не только звезды, но и тысячи молодых людей по всей стране.





Финалом акции станет гала-концерт 12 ноября в Национальном центре «Россия». На сцене выступят популярные исполнители, такие как Niletto, Zvonkiy, Бьянка, Mary Gu и HammAli. Они представят свои музыкальные произведения, основанные на стихах классиков русской литературы, включая Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Сергея Есенина. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.





Рэпер Zvonkiy выбрал для исполнения стихотворение Зинаиды Гиппиус «Апельсинные цветы», которое прозвучит на гала-концерте. Многие участники уже делятся своими любимыми стихами: Елизавета Арзамасова перевоплотилась в Марину Цветаеву на творческом вечере в Музее Цветаевой, а Никита Кологривый представил себя Владимиром Маяковским, исполнив совместно с Александром Степановым «Маяковский-рэп». Ольга Будина отметила значимость акции в своем блоге, прочитав пушкинский «Памятник», а Наташа Королева и Нонна Гришаева также поддержали инициативу, записав видео с чтением стихов.





Генеральный продюсер проекта Лина Арифулина подчеркнула, что многие артисты с энтузиазмом откликнулись на предложение участвовать в проекте, что свидетельствует о любви молодежи к русской литературе. Она уверена, что классика в новом прочтении станет настоящими хитами.





Гала-концерт «Голос поэта» обещает быть зрелищным и экспериментальным, объединяя различные музыкальные стили и ритмы хип-хопа. Тысячи молодых исполнителей получат шанс проявить свои таланты через призму русской поэзии. В рамках отборочного тура жюри выбрало несколько участников из множества заявок.





Александр Степанов (ST), художественный руководитель проекта, выразил намерение раскрыть творческий потенциал каждого артиста. Он также планирует выступить на концерте, выбрав для своего нового трека стихотворение Владимира Орлова «Родное».





«Голос поэта» станет одним из первых крупных мероприятий в Национальном центре «Россия», созданном по распоряжению президента Владимира Путина. Заместитель генерального директора центра Анастасия Звягина отметила важность проекта для демонстрации богатства российской культуры и универсальности русской поэзии.









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