В Баку стартовала Творческая школа Российской академии музыки имени Гнесиных

В Бакинской музыкальной академии начались концерты и мастер-классы, организованные профессорами Российской академии музыки имени Гнесиных. Ректор учебного заведения Александр Рыжинский сотрудничает с артистами Азербайджанской государственной хоровой капеллы, которые под его руководством исполнят произведения как русских, так и азербайджанских композиторов.





Профессора Екатерина Стародубровская и Алексей Кошванец проводят мастер-классы для молодых музыкантов Азербайджана. Они помогают им развивать вокальные навыки и технику игры на скрипке.





Одним из ключевых событий Творческой школы стало подписание меморандума о взаимопонимании между двумя академиями, что открывает новые перспективы для дальнейшего сотрудничества.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал