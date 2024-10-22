История группы «Моральный кодекс» легла в основу книги Дениса Ступникова

Писатель Денис Ступников готовит новую книгу о творческом пути группы «Моральный кодекс» в честь 35-летия коллектива. Лидер группы Сергей Мазаев поделился этой новостью на пресс-конференции в ТАСС и анонсировал презентацию, назначенную на 29 октября. Книга будет носить название «Сергей Мазаев. Авторизованная биография».





Во время встречи с журналистами Мазаев также сообщил, что юбилейный концерт группы пройдет 1 ноября в концертном зале «Москва». Он подчеркнул, что для него и участников коллектива наивысшее счастье заключается в совместных выступлениях.





Группа «Моральный кодекс» была создана в 1989 году поэтом и музыкантом Павлом Жагуном. За время своего существования коллектив выпустил семь альбомов, среди которых «Сотрясение мозга» (1991), «Гибкий стан» (1996), «Я выбираю тебя» (1997), «Хорошие новости» (2001), «Славянские танцы» (2007), сборник «Где ты?» (2008) и «Зима» (2014).









Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва