В Севастополе проходит выставка к 50-летию начала строительства БАМ

22.10.2024
В Российской галерее искусств в Севастополе проходит выставка, посвященная 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали — одного из крупнейших железнодорожных маршрутов в мире. Подробности рассказали в Минкультуры России.
В ведомстве сообщили
, что посетители увидят более 20 произведений из коллекции музея — портреты, индустриальные пейзажи и картины на бытовые сюжеты. На выставке также представлены абстрактные работы.
Одним из центральных экспонатов стало полотно Бориса Орлова из серии «Геральдические поцелуи». Картина изображает строителя БАМ и девушку-колхозницу.
Выставка открылась 18 октября. Проект будет работать до 31 декабря 2024 года.
Фото: Минкультуры России / Telegram-канал