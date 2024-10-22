В Севастополе проходит выставка к 50-летию начала строительства БАМ

В Российской галерее искусств в Севастополе проходит выставка, посвященная 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали — одного из крупнейших железнодорожных маршрутов в мире. Подробности рассказали в Минкультуры России.





В ведомстве сообщили , что посетители увидят более 20 произведений из коллекции музея — портреты, индустриальные пейзажи и картины на бытовые сюжеты. На выставке также представлены абстрактные работы.





Одним из центральных экспонатов стало полотно Бориса Орлова из серии «Геральдические поцелуи». Картина изображает строителя БАМ и девушку-колхозницу.





Выставка открылась 18 октября. Проект будет работать до 31 декабря 2024 года.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал