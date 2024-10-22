Фестиваль нового кино «Визионер» охватит Белгородскую и Курскую области

С 24 по 27 октября в Старом Осколе, Губкине и Железногорске состоится Фестиваль нового кино «Визионер», организованный Фондом «Искусство, науки и спорт». Участники фестиваля смогут увидеть пять полнометражных картин отечественного производства, которые стали лауреатами различных всероссийских и международных кинофестивалей.





Кинематограф, по мнению организаторов, способен открыть зрителям новые горизонты и предложить свежий взгляд на привычные вещи.





Режиссер Виктор Тихомиров представит свой фильм «Евгений Телегин». Кроме того, актер театра и кино Алексей Коряков проведет мастер-классы по актерскому мастерству. Концертная программа с известными саундтреками в исполнении востребованного камерного оркестра России HighTime Orchestra станет ярким событием как на открытии, так и на закрытии фестиваля.





Руководитель проекта Ирина Муштатова отметила, что в рамках «Культурной афиши» организаторы стремятся продемонстрировать жителям малых городов разнообразие искусства, включая кинематограф. Она добавила, что фестиваль представляет собой синтез изображения, музыки и слова, подобно тому, как фильм сочетает звук, цвет, композицию и сюжет.









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