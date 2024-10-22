В Эрмитаже открылась выставка о 300-летней истории Монетного двора

Государственный Эрмитаж в партнерстве с предприятием «Гознак» представил новую экспозицию, приуроченную к 300-летию Санкт-Петербургского монетного двора. Выставка, посвященная истории и современным достижениям этого учреждения, открылась в Манеже Малого Эрмитажа, сообщает корреспондент ТАСС.





Генеральный директор музея Михаил Пиотровский подчеркнул значимость монетного двора как символа государства и его суверенитета. Он отметил, что создание монетного двора в Санкт-Петербурге стало важным событием для истории страны. Пиотровский добавил, что процесс чеканки монет представляет собой удивительное искусство.





В экспозиции представлены более полутора тысяч уникальных предметов, включая редкие монеты и медали, инструменты, а также документы, отражающие 300-летнюю историю монетной чеканки в Петербурге. Многие из этих экспонатов ранее не выставлялись и являются настоящими нумизматическими редкостями.





Генеральный директор «Гознак» Аркадий Трачук отметил, что 300 лет для производственного предприятия — это значительный срок. Он указал на уникальность Санкт-Петербургского монетного двора, основанного Петром Великим в 1724 году, который продолжает свою работу и создает не только полезную продукцию, но и шедевры медальерного искусства.





На выставке можно увидеть рубли Петра I, которые начали выпускаться в 1724 году, а также пробные и редкие русские монеты различных эпох. В числе экспонатов представлены образцы олимпийских медалей и неутвержденные проекты ордена Сталина, изготовленные в 1953 году, а также современные инвестиционные монеты.





Выставка будет открыта для посетителей с 23 октября. Продлится она до 11 февраля 2025 года.









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