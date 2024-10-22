Ольга Любимова и губернатор Сахалина обсудили развитие творческого образования

Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Подробности она привела в Telegram-канале.





Стороны обсудили инфраструктурные проекты и развитие творческого образования в регионе. Важным событием на Дальнем Востоке стало открытие в Южно-Сахалинске первого филиала Театрального института имени Бориса Щукина, отметила Ольга Любимова.





«Продолжается строительство филиала Российского этнографического музея — музейного комплекса «Сахалин». Уже завершились монолитные работы, идет отделка внутренних помещений и прокладка инженерных сетей. В Южно-Сахалинске также проектируют классический театр музыкальной комедии», — поделилась министр.





Ольга Любимова подчеркнула, что обновлению сельских домов культуры, детских школ искусств, музеев и библиотек в Сахалинской области помогает нацпроект «Культура». Важнейшие направления получат продолжение в нацпроекте «Семья».





В рамках программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке, реализуемой по инициативе народного артиста России Евгения Миронова, в регионе готовы вновь принять Фестиваль театров Дальнего Востока. Министр поблагодарила губернатора за плодотворную работу и пожелала коллегам успехов.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой