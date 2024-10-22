В Москве стартовал конкурс на реконструкцию театра «Уголок дедушки Дурова»

Москомархитектура объявила о начале конкурса на реконструкцию комплекса зданий театра «Уголок дедушки Дурова». Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил, что в ходе работ внешний облик здания с малой сценой и музеем, являющегося объектом культурного наследия, останется неизменным.





Кузнецов отметил, что основное здание не только представляет собой объект культурного наследия, но и занимает важное место в жизни москвичей. В связи с этим город решил выбрать наилучшую архитектурную концепцию для новых объектов театра через архитектурный конкурс. Он также подчеркнул , что текущие технические и функциональные характеристики театра не соответствуют современным требованиям, передает ТАСС.





Архитектор добавил, что участникам конкурса предстоит разработать уникальное предложение для модернизации существующего комплекса. Кузнецов пригласил к участию ведущие архитектурные бюро Москвы, обладающие опытом работы с объектами культурного наследия, а также в области реконструкции и реставрации.









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