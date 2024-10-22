Японские зрители овациями встретили «Русский вальс» в исполнении баритона Мариинского театра

На ежегодном Фестивале российской культуры в Японии зрители тепло встретили «Русский вальс» на стихи Николая Добронравова и музыку Александры Пахмутовой. Исполнение баритона Мариинского театра Михаила Гаврилова стало кульминацией концерта, посвященного 225-летию со дня рождения Александра Пушкина и 180-летию Николая Римского-Корсакова.





Творческий вечер прошел в зале Oji Hall в Гиндзе и открылся выступлением японской сопрано Миэко Сато. Она исполнила романсы на стихи Александра Пушкина, Алексея Толстого, Аполлона Майкова, а также на музыку Петра Чайковского и Сергея Рахманинова.





Чтением стихов Пушкина продолжила программу российская актриса Мария Карпова, которая с глубоким чувством выразила такие произведения, как «Эхо» и «Зимний вечер», завершив выступление прочтением «Пушкинскому дому» Александра Блока.





В финале концерта Михаил Гаврилов исполнил ряд романсов на стихи известных поэтов, а затем удивил публику, представив японскую композицию «Карамацу» композитора Хидэо Кобаяси на японском языке. Это выступление вызвало бурные овации у зрителей. Завершил вечер «Русский вальс», встреченный восторженными аплодисментами.









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