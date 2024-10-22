На второй сезон конкурса «Родники» поступило более 11 тысяч заявок

На пресс-конференции в ТАСС генеральный продюсер национального песенного конкурса «Родники» Елена Ульянова объявила о рекордном количестве заявок на участие во втором сезоне. Она сообщила, что конкурс собрал свыше 11 тысяч заявок, а также почти 30 тысяч музыкальных материалов, размещенных на официальном сайте проекта.





Ульянова отметила, что география участников охватывает всю страну — от Иркутска до Калининграда. По ее словам, ключевым нововведением этого года стала номинация «Песни из фронта», что значительно расширяет формат конкурса.





Художественный руководитель «Родников», народный артист России Олег Газманов, рассказал о том, как появилась идея создания проекта. Он вспомнил, что еще 17 лет назад заметил нехватку национального музыкального контента. По его словам, на конкурсах молодые исполнители часто сталкиваются с отсутствием отечественных песен, так как 70-80% репертуара составляют западные композиции. Газманов подчеркнул, что в интернете появляются интересные музыкальные работы, но они не получают должного продвижения из-за недостатка площадок для их демонстрации.





Финал второго сезона конкурса «Родники» пройдет 4 ноября в Нижнем Новгороде, приуроченный ко Дню народного единства.









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