Выставка советского плаката откроется в ГИМ 1 ноября

1 ноября Государственный исторический музей (ГИМ) открывает масштабную мультимедийную выставку под названием «Образ и слово. Искусство советского плаката». На пресс-конференции в ТАСС автор идеи выставки и президент фонда «Наследники победителей» Ирина Лосик анонсировала выставку, которая представит более 400 плакатов.





Лосик сообщила, что среди экспонатов будет 120 оригинальных плакатов, в то время как 350 работ будут представлены в мультимедийном формате. Она отметила, что выставка станет уникальной возможностью увидеть плакаты из разных музеев на одной площадке, при этом значительная часть коллекции поступит из самого ГИМ. Лосик подчеркнула важность роли образа и слова, назвав их мощными инструментами воздействия на зрителя.





По ее словам, проект сочетает исторические документы и современные технологии, создавая непростой, но востребованный микс. Лосик добавила, что применение новых технологий, таких как искусственный интеллект, поможет привлечь молодую аудиторию. Она подчеркнула значимость художественной ценности выставки, так как в одном месте собраны работы многих выдающихся авторов.









Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва