В Кириллове представят премьеру рок-оперы «Пушкин. Пророчество»

В Кирилло-Белозерском музее-заповеднике пройдет премьера рок-оперы «Пушкин. Пророчество».



Показ пройдет в «Ночь искусств» 3 ноября, сообщили в музее.



Отмечается, что постановку готовили более восьми лет, ее представят в год 225-летия Пушкина.



«Вся Россия в этом году празднует 225-летие создателя современного русского литературного языка, великого поэта, драматурга и прозаика Александра Сергеевича Пушкина, имя, образ и наследие которого для русской культуры являются знаковыми. Наше мероприятие в рамках «Ночи искусств - 2024» будет посвящено этому юбилею. На главной сцене музея в Кириллове состоится премьера рок-оперы «Пушкин. Пророчество», — рассказал генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.



По словам руководителя, созданием постановки занимался творческий коллектив из Череповца «Оркестр «Мысль в звуке». В спектакле задействованы более 30 артистов, создано 14 сцен.









Фото: газета "Культура"