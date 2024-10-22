Надежда Михалкова и Александр Устюгов сыграют родителей главных героев фильма о Смешариках

Над проектом работают два режиссера.
Показ пройдет в «Ночь искусств» 3 ноября.
Выступление состоится 30 октября, его участниками станут молодые солисты ведущих театров России — Бо...
Главные роли в фильме сыграли Дмитрий Чеботарев и Ирина Горбачева.
В 2024 году крупнейший смотр в сфере народной музыки посвящен 80-летию народного артиста России, про...
Над проектом работают два режиссера.
Показ пройдет в «Ночь искусств» 3 ноября.
Выступление состоится 30 октября, его участниками станут молодые солисты ведущих театров России — Бо...
Главные роли в фильме сыграли Дмитрий Чеботарев и Ирина Горбачева.
В 2024 году крупнейший смотр в сфере народной музыки посвящен 80-летию народного артиста России, про...
Первым государством, установившим дипотношения с Республикой Замбия после обретения страной независи...
Гран-при получила гимнастка на корд-де-пареле «Мелодия судьбы» Алиса Вардосанидзе.
Проект является крупнейшим фестивалем любительского кино, посвященного народному творчеству, традици...
Концерты фестиваля пройдут на площадке Концертного зала имени П. И. Чайковского, Малого зала «Зарядь...
Фильм выйдет в прокат осенью 2025 года.
Режиссер фильма — Мария Маханько.
Опера «Травиата» прозвучит на сцене Мариинского трижды.
Из 734 заявленных на «Золотую маску» спектаклей 57 поставлено по произведениям Пушкина.
Школьники могут принять участие в конкурсе в нескольких номинациях.
Кинопродюсер проходит лечение в тюремной больнице.
В настоящее время идет восстановление краеведческого музея в Мариуполе.
Концерт пройдет в рамках гастрольного тура коллектива.
Участие в концерте примет итальянский оперный певец, звезда мировой оперы Витторио Григоло.
Фильмом открытия стала картина «Далекие близкие».
Музыкант скончался на 83-м году жизни.
22.10.2024