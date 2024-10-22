Надежда Михалкова и Александр Устюгов сыграют родителей главных героев фильма о Смешариках

Актеры Надежда Михалкова и Александр Устюгов сыграют в фильме «Смешарики. Космическая экскурсия», передает пресс-служба онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».



Артисты сыграют родителей главных героев картины.



Создатели проекта сообщили, что артистам «предстоят непростые испытания межпланетного масштаба».



В фильме в качестве камео также появится писатель Сергей Лукьяненко.



Над проектом работают два режиссера. За игровую часть отвечает Андрей Мармонтов, за анимационную — Илья Максимов.



В актерский состав фильма также вошли Людмила Артемьева, Александр Лыков, Иван Агапов, Ян Цапник, Николай Добрынин.









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