Надежда Михалкова и Александр Устюгов сыграют родителей главных героев фильма о Смешариках

22.10.2024

Надежда Михалкова и Александр Устюгов сыграют родителей главных героев фильма о Смешариках
Актеры Надежда Михалкова и Александр Устюгов сыграют в фильме «Смешарики. Космическая экскурсия», передает пресс-служба онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».

Артисты сыграют родителей главных героев картины.

Создатели проекта сообщили, что артистам «предстоят непростые испытания межпланетного масштаба».

В фильме в качестве камео также появится писатель Сергей Лукьяненко.

Над проектом работают два режиссера. За игровую часть отвечает Андрей Мармонтов, за анимационную — Илья Максимов.

В актерский состав фильма также вошли Людмила Артемьева, Александр Лыков, Иван Агапов, Ян Цапник, Николай Добрынин.


Фото: кадр видео