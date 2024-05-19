В Москве прошло торжественное открытие акции «Ночь музеев»

В Государственном музее А. С. Пушкина состоялось торжественное открытие городской культурной акции «Ночь музеев». Руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин отметил, что число площадок акции в 2024 году по сравнению с 2023-м увеличилось почти в два раза, сообщает ТАСС.





По словам Фурсина, акция стала одним из самых любимых культурных мероприятий москвичей и гостей столицы. В этом году число площадок увеличилось с 88 до более чем 160. При этом один из главных аспектов в организации акции — сделать так, чтобы жители города смогли посетить как можно больше мест. Были разработаны тематические маршруты для различных интересов, включая семейные и молодежные, а также самокатные маршруты с картографическими материалами.





В 2023 году акцию посетили 218 тысяч человек, а число зрителей онлайн-трансляций составило почти 460 тысяч. Ожидается, что в этом году количество гостей побьет этот рекорд. Фурсин отметил, что, согласно опросам, 45% посетителей прошлогодней акции — молодежь.





На открытии в Государственном музее А. С. Пушкина выступил рэп-исполнитель, который в рэп-формате рассказал о предстоящих мероприятиях и творчестве Пушкина в современном формате. Также прозвучали стихотворения великого поэта в исполнении заслуженного артиста России Александра Яцко, после чего начался концерт солистов и оркестра Центра оперного пения Галины Вишневской.





18 мая Музей транспорта Москвы провел музейное ралли «Тур культур». Участники могли бесплатно пройти квест и посетить 15 музеев-участников, что вдвое больше, чем годом ранее. В ралли приняли участие Музей Москвы, Московский музей современного искусства, Мультимедиа арт-музей, Музей истории ГУЛАГа, Музей русского импрессионизма и другие. Всего 21 экипаж на ретроавтомобилях участвовали в ралли, стартовав от Музея русского импрессионизма.





В этом году впервые в «Ночи музеев» участвует искусственный интеллект. Во дворе Музея Москвы откроется мультимедийная выставка «Возрожденная коллекция», в которой представлены утраченные во время Великой Отечественной войны картины, восстановленные с помощью нейросети. Экспозиция включает 23 картины из Воронежского областного художественного музея и Волгоградского музея изобразительных искусств.









Фото: официальный сайт Минкультуры России