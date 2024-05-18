Ушла из жизни заслуженная артистка России Наталия Кудрявцева

Заслуженная артистка России Наталия Кудрявцева умерла в возрасте 91 года, сообщила пресс-служба «Петербург-концерта», где актриса проработала свыше 40 лет.





Свою актерскую жизнь Наталия Кудрявцева начала в Ленинградском театре юных зрителей, где сразу стала ведущей актрисой.





В «Петербург-концерте» Наталия Константиновна проработала более 40 лет, за которые состоялось множество ее моноспектаклей и музыкальных программ. Дипломант и лауреат множества театральных и литературных конкурсов, блистательная актриса и невероятно энергичный и талантливый человек...





«Генеральный директор «Петербург-концерта», председатель комиссии по культуре, сохранению историко-культурного наследия и развитию туризма Общественной палаты Санкт-Петербурга Екатерина Артюшкина и весь коллектив «Петербург-концерта» выражают искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам Наталии Константиновны Кудрявцевой. Светлая память», — говорится в сообщении.





В ноябре в Доме Актера состоится вечер памяти Наталии Константиновны.





В фильмографии актрисы 11 фильмов и сериалов, среди которых «На острове Дальнем», «Андрейка», «И снова утро», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия».









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