Ушла из жизни заслуженная артистка России Наталия Кудрявцева

18.05.2024

Ушла из жизни заслуженная артистка России Наталия Кудрявцева
Заслуженная артистка России Наталия Кудрявцева умерла в возрасте 91 года, сообщила пресс-служба «Петербург-концерта», где актриса проработала свыше 40 лет.

Свою актерскую жизнь Наталия Кудрявцева начала в Ленинградском театре юных зрителей, где сразу стала ведущей актрисой.

В «Петербург-концерте» Наталия Константиновна проработала более 40 лет, за которые состоялось множество ее моноспектаклей и музыкальных программ. Дипломант и лауреат множества театральных и литературных конкурсов, блистательная актриса и невероятно энергичный и талантливый человек...

«Генеральный директор «Петербург-концерта», председатель комиссии по культуре, сохранению историко-культурного наследия и развитию туризма Общественной палаты Санкт-Петербурга Екатерина Артюшкина и весь коллектив «Петербург-концерта» выражают искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам Наталии Константиновны Кудрявцевой. Светлая память», — говорится в сообщении.

В ноябре в Доме Актера состоится вечер памяти Наталии Константиновны.

В фильмографии актрисы 11 фильмов и сериалов, среди которых «На острове Дальнем», «Андрейка», «И снова утро», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия».


Фото: Pixabay.com