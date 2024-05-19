В Кириллове реконструировали бал Александра I, прошедший 200 лет назад

Александровский бал, который состоялся 200 лет назад в Вологде в честь приезда императора Александра I, впервые был воссоздан в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике, передает ТАСС.





По словам организаторов, Александр I посетил Вологду в октябре 1824 года в рамках своего большого путешествия по северным губерниям Российской империи. Во время своего пребывания он присутствовал на балу в доме Дворянского собрания, где танцевал 28 польских танцев и покинул мероприятие ближе к полуночи. В Кириллове участники «Ночи музеев» смогли ощутить атмосферу того исторического события.





Театрализованное хореографическое представление было организовано членами Вологодской областной организации культуры «Академия балов». На мероприятие прибыли гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Вологды и Череповца.





Более 60 танцоров под руководством режиссера Бориса Чирьева воссоздали атмосферу бала XIX века. Дамы в платьях с корсетами, в белых перчатках, с кружевными зонтиками и веерами, мужчины в мундирах — все это происходило на фоне архитектурных сооружений XVI-XVII веков.





Борис Чирьев рассказал, что подготовка к реконструкции бала заняла шесть лет. Костюмы были созданы благодаря президентским и городским грантам. Под музыку Свиридова, Чайковского, Моцарта и Штрауса артисты исполнили 12 танцев, популярных в эпоху балов: менуэт, вальс 1812 года, императорский полонез, мазурки и польки.





Генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов отметил, что участники смогли почувствовать себя частью истории, пережив момент, когда император Александр I посетил Вологду и принял участие в бале.









Фото: скриншот Youtube