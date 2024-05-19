Российская делегация приняла участие в международной конференции в Туркменистане

В столице Туркменистана прошла конференция на уровне министров культуры, приуроченная к 300-летию великого поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Российскую делегацию возглавил заместитель министра культуры РФ Андрей Малышев, сообщает официальный сайт Минкультуры России.





Главным событием мероприятия стало торжественное открытие культурно-паркового комплекса «Махтумкули Фраги», в котором принял участие президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. В центре парка возвышается монумент поэту высотой 60 метров, а также установлены скульптуры выдающихся писателей и поэтов со всего мира, включая памятник Федору Достоевскому.





Конференция собрала представителей международных организаций, а также руководителей культурных и внешнеполитических ведомств и дипломатических миссий из двух десятков стран. В своем выступлении Андрей Малышев рассказал о праздновании 300-летнего юбилея Махтумкули Фраги в России, подчеркнув, что творчество поэта всегда было популярно среди российских читателей и литературного сообщества.





«Творчество Махтумкули Фраги особенно отзывается в сердцах русских читателей. Произведения поэта всегда были в центре внимания издателей и исследователей, они переведены на множество языков. Для российского читателя Махтумкули Фраги является таким же родным, как Некрасов или Блок. Поэтому его юбилей широко отмечают и у нас в стране», – отметил в своей речи Малышев.





На полях конференции Андрей Малышев провел рабочие переговоры с министром образования, науки, культуры и спорта Армении Жанной Андреасян, заместителем министра культуры Азербайджана Мурадом Гусейновым, заместителем министра культуры Киргизии Чингизом Эсенгулом Уулу, министром культуры Таджикистана Матлубахоном Сатториён, министром культуры Туркменистана Атагельды Шамырадовым и первым заместителем министра культуры Узбекистана Авазхоном Таджихановым.









Фото: сайт Минкультуры России



