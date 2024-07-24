НТВ начал снимать продолжение сериала про полицейского пса Мухтара

Телеканал НТВ приступил к съемкам многосерийного детектива «Мухтар. Он вернулся».



По сюжету завязкой сериала станет взрыв. Полицейский кинолог Глеб Котов и его пес Мухтар оказываются первыми, кто может оказать помощь пострадавшим. Рискуя жизнью, Котов и его четвероногий друг спасают двух человек. Вскоре Мухтар серьезно ошибается при задержании опасных преступников. Котов, пытаясь доказать невиновность Мухтара, вступает в конфликт с руководителем опергруппы.



В актерский состав проекта вошли Александр Носик, Валерия Бурдужа, Александр Ляпин, Даниил Буров, Анастасия Кравченя. Мухтара в фильме сыграл пес Фрам. Это его 17-я роль в кино.



Съемки фильма проходят в Москве и области. Дата премьеры пока не объявлена.









Фото: кадр из фильма "Возвращение Мухтара"