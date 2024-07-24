Фестиваль Arctic Open Объявил прием заявок

Международный кинофестиваль Arctic Open объявил прием заявок.



Смотр пройдет в Архангельске с 5 по 8 декабря. Конкурс охватывает четыре номинации: полнометражное игровое, документальное, короткометражное кино, фильмы для детей и юношества.



Заявки от режиссеров и продюсеров принимаются до 1 октября 2024 года, рассказали организаторы.



Шорт-лист конкурсной программы будет объявлен 10 ноября.



События фестиваля пройдут на 15-ти площадках в шести городах Архангельской области при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.



«Киноискусство, как архипелаг, состоящий из множества островов, является на Arctic open объединяющей платформой универсальных социально-культурных событий, экспериментальных международных и межрегиональных творческих коллабораций в сфере креативных индустрий, дающих возможность людям с разными интересами и бэкграундами встречаться, общаться и сотрудничать», — рассказала директор кинофестиваля Тамара Статикова.









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