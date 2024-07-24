Вестерн Костнера «Горизонты» вышел в лидеры на онлайн-платформах

Трехчасовой вестерн Кевина Костнера «Горизонты. Часть 1», не сумевший показать впечатляющих сборов в кинотеатрах, вышел в лидеры чартов VOD-платформ.



Проект обогнал такие хиты как «Планета обезьян: Новое царство» и «Гарфилд в кино».



Картина Кевина Костнера планировалась как первый проект эпической серии из четырех фильмов, однако слабые сборы в прокате привели к тому, что выход второй части отложили на неопределенный срок. Вторая часть планировалась к выпуску в августе. Через 18 дней после старта показа в кинотеатрах фильм вышел на онлайн-платформах, где вышел в топ.



По информации World of Reel, Костнер получил предложения от Netflix и Amazon о приобретении всех четырех частей, однако оба предложения режиссер отклонил.



Премьера фильма «Горизонты. Часть 1» состоялась на 77 Каннском кинофестивале.









Фото: кадр из фильма "Горизонты. Часть 1"