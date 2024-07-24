В «РОСИЗО» открылась выставка о современных звуковых опытах

В Москве открылась выставка о российской звуковой экспериментальной культуре первой трети XX века.



Выставка открылась в музейно-выставочном центре «РОСИЗО», передает пресс-служба центра.



Организаторы рассказали, что проект исследует российскую звуковую экспериментальную культуру первой трети XX века и современные звуковые опыты. Экспозиция размещена в трех залах, посетители могут исследовать звук через различные объекты, шум, тишину, изобразительное искусство и даже свое тело.



На выставке представлены музыкальные и шумовые музыкальные инструменты, архивные документы, графика, живопись. Особое внимание уделено работам Соломона Никритина, Михаила Матюшина, Алексея Крученых, Казимира Малевича.



«Выставка — это не только наше исследование, но и размышление о том, что есть звук в нашей жизни и как он меняется», — рассказала куратор выставки Алла Цехмистренко.