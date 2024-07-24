Продолжается прием заявок на участие в Лаборатории «Музыкальное сердце театра»

Продолжается прием заявок на участие в Лаборатории фестиваля «Музыкальное сердце театра», рассказали в пресс-службе смотра.



Ежегодный Национальный фестиваль и Церемония вручения премии «Музыкальное сердце театра» пройдут в Самарской области с 15 по 25 ноября.



Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Президентского фонда культурных инициатив, Союза театральных деятелей России и региональных правительств.



Президентом фестиваля и премии является композитор, народный артист России Максим Дунаевский.



В рамках фестиваля ежегодно проводится творческая лаборатория с питчингом новых произведений. Ее куратором в 2024 году вновь станет композитор, заслуженный деятель искусств Александр Пантыкин. Главной целью лаборатории организаторы ставят продвижение нового отечественного материала для российского музыкального театра. В рамках Лаборатории происходит отбор новых авторских театральных проектов, не имеющих сценического воплощения, их доработка с кураторами для дальнейшего показа художественным руководителям.



К участию в лаборатории приглашаются композиторы, авторы либретто и текстов песен, режиссеры, актеры.



«Прием заявок на Лабораторию завершится 31 июля 2024 года для авторов и режиссёров, и 5 сентября 2024 года — для актёров», — рассказали организаторы.



Заявку на участие в Лаборатории можно заполнить на сайте театра.









Фото: пресс-служба фестиваля "Музыкальное сердце театра"