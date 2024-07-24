Исследования Сунгиря на окраине Владимира продолжат сразу две научные группы

Исследования Сунгирской верхнепалеолитической стоянки на окраине Владимира продолжат сразу две научные группы, сообщили в пресс-службе Владимиро-Суздальского музея-заповедника.



Отмечается, что Российский научный фонд поддержал два проекта, связанных с изучением Сунгирской стоянки. В состав исследовательских групп входят сотрудники Института археологии РАН, Музея антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН и Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника.



По словам руководителя отдела археологии каменного века ИА РАН Константина Гаврилова, проект посвящен изучению погребального комплекса Сунгиря. Ученые, рассказал руководитель, преследуют несколько целей, в том числе воссоздать пространственную организацию стоянки. Исследование положило бы конец спорам о датировке захоронений и помогло определить место стоянки в контексте региональной специфики ранней поры верхнего палеолита Восточной и Центральной Европы.



Другое исследование проводит группа из Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого. Исследователи изучают украшения из погребений с применением новых подходов к изучению материала.



Проекты групп рассчитаны на два года, добавили в музее-заповеднике.









Фото: пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника