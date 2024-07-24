Исследования Сунгиря на окраине Владимира продолжат сразу две научные группы

24.07.2024

Исследования Сунгиря на окраине Владимира продолжат сразу две научные группы
Исследования Сунгирской верхнепалеолитической стоянки на окраине Владимира продолжат сразу две научные группы, сообщили в пресс-службе Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Отмечается, что Российский научный фонд поддержал два проекта, связанных с изучением Сунгирской стоянки. В состав исследовательских групп входят сотрудники Института археологии РАН, Музея антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН и Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

По словам руководителя отдела археологии каменного века ИА РАН Константина Гаврилова, проект посвящен изучению погребального комплекса Сунгиря. Ученые, рассказал руководитель, преследуют несколько целей, в том числе воссоздать пространственную организацию стоянки. Исследование положило бы конец спорам о датировке захоронений и помогло определить место стоянки в контексте региональной специфики ранней поры верхнего палеолита Восточной и Центральной Европы.

Другое исследование проводит группа из Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого. Исследователи изучают украшения из погребений с применением новых подходов к изучению материала.

Проекты групп рассчитаны на два года, добавили в музее-заповеднике.


Фото: пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника