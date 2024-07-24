В Доме-музее академика С.П. Королева пройдет музыкальный вечер в честь юбилея проекта «Виниловый космос»

В Доме-музее академика С.П. Королева в рамках юбилейного проекта «Виниловый космос» пройдет музыкальный вечер.



Мероприятие состоится 25 июля, передает пресс-служба музея.



Главной темой встречи станет «дежавю».



«Сотрудники музея создали подборку виниловых композиций, которые из года в год разбавляли летние вечера на веранде Сергея Павловича Королева. Участники творческой встречи познакомятся со знаковыми песнями, посвященными космосу: от легендарного барда Владимира Высоцкого, Тихона Хренникова и Булата Окуджавы, авангардного Дэвида Боуи до малоизвестных произведений С. В. Рахманинова, А. Н. Скрябина и М. К. Чюрлениса, вдохновленных космическим живописным течением группы художников-космистов „Амаравелла“. Таким образом встреча станет своеобразным путешествием по „Виниловому космосу“ прошедших пяти лет», — говорится в анонсе мероприятия.



Гостей музея также ждет экскурсия, чаепитие на приусадебной территории, фотозона в исторической беседке, розыгрыш абонемента на годовое посещение проекта «Виниловый космос».









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