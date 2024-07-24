«Защитники Отечества» и команда Прилепина составили каталог посвященных СВО произведений

Фонд «Защитники Отечества» и команда писателя Захара Прилепина представили каталог произведений и культурных проектов, посвященных СВО.



Каталог был представлен на презентации второго сборника рассказов о ветеранах СВО «Нет уз святее товарищества» 23 июля.



В каталог, который представили Культурный центр «Традиция» Захара Прилепина и Фонд «Защитники Отечества», вошли произведения, выставки, направленные на популяризацию специальной военной операции, героизма бойцов.



В числе рекомендованных изданий — «Жизнь за други своя» и «Нет уз святее товарищества», а также произведения издательской серии КПД, среди которых «Генеральская фамилия.Стихи», «Никто не выVOZит эту жизнь».



В области изобразительного искусства в список рекомендаций вошел проект «Я вижу», представивший живые зарисовки трудовых будней на передовой. В каталог также вошли выставки «Смыслы и образы нового мира. Обратная перспектива», «Час мужества. Донбасс: творческое посвящение», «С нами Бог» и другие проекты.



Каталог представляет собой первую подборку мероприятий и произведений, рекомендованных к всестороннему распространению. Составители направили каталог в министерство культуры России.



«Здесь, в тылу, тоже должна вестись соразмерная, огромная структурная постоянная качественная работа ради общей будущей победы. Это настоящее государственное дело. В нем участвуют не только бойцы и офицеры, которые непосредственно пошли на фронт, но и скульпторы, поэты, художники и в целом весь народ», — отметил Захар Прилепин.









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