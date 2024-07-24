На фестивале «Вкусная Вятка» установят гастрономический рекорд

В Кирове 21-22 сентября пройдет гастрономический фестиваль «Вкусная Вятка».



Мероприятие станет частью праздничной программы, посвященной историческому дню основания Хлынова-Вятки-Кирова, передает дирекция 650-летия города Киров.



В программу фестиваля войдут яркие шоу, кулинарные битвы, выступления известных музыкальных коллективов.



Кульминационным событием фестиваля станет установление гастрономического рекорда. Кировские повара приготовят самое большое в истории блюдо по рецепту вятской кухни. Название блюда пока держится в секрете.



В течение двух дней гости фестиваля смогут продегустировать и приобрести деликатесы местных производителей, принять участие в многочисленных мастер-классах, творческих конкурсах и состязаниях.





Фото: дирекция 650-летия Кирова