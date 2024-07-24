В Мурманской области на фестивале «Табуретка» жители снимут документальный фильм

В Мурманской области в восьмой раз пройдет фестиваль «Табуретка».



Событие является одним из самых популярных в регионе. Темой смотра в этом году станут сны. Жители города в ходе фестиваля вместе с режиссером Антуаном Каттином снимут документальный фильм «Что вам снится?». Организаторы рассказали, что фильм станет коллективным портретом города через разговор о снах.



«...на самой фестивальной площадке мончегорцы с помощью клея, картона, красок и фантазии вместе с петербургскими художницами создадут фантастические маски и превратятся в персонажей из мира снов», — говорится в анонсе мероприятия.



В этом году специальным гостем фестиваля станет актриса Елена Борщева.



В программу фестиваля также войдет театр оригинального жанра Bambola, recycle-спектакль «Все склеится!», мастер-класс «Как писать ужастики?» от писательницы Дарьи Бобылевой, тренинг по сторителлингу и многое другое.









Фото: кадр видео