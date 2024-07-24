В Российской академии художеств откроется выставка китайского живописца Чжан Липина

В Российской академии художеств откроется выставка живописи ректора художественного института Сямыньского университета Чжан Липина «Искусство солнечного света».



Выставочный проект приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Россией и является частью официальной программы в рамках Годов культуры России и Китая. Куратором выставки выступил почетный зарубежный член РАХ Го Сяобинь.



Чжан Липин — китайский художник, изучающий русское искусство масляной живописи.



«Придавая особое значение общим основам композиции и строгой художественной форме, он органично сочетает эти принципы с языком традиционной китайской „живописи идей“ — „се-и“, который иначе называют стилем свободной руки. Он отличается спонтанностью и некой недосказанностью, использованием широких, размашистых мазков, а также стремлением передать лишь образ реальности, а не сделать достоверную копию», — рассказали организаторы проекта.



Отмечается, что синтез русских и китайских приемов живописи позволили Чжан Липину сформировать собственный авторский стиль.









Фото: пресс-служба РАХ