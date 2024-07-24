Фильм о снежном барсе «Хозяин Алтайских гор» вышел онлайн

Состоялась цифровая премьера фильма межрегиональной ассоциации «Ирбис» «Хозяин Алтайских гор».



Картина рассказывает о снежном барсе Алтая, передает пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.



Фильм озвучили зоолог и телеведущий Николай Дроздов и актер Константин Хабенский.



Дроздов отметил, что с огромным удовольствием принял участие в озвучивании фильма.



«Действительно, снежного барса можно назвать хозяином Горного Алтая в мире животных», — приводит платформа слова зоолога.



По словам Дроздова, ирбис является самой красивой и грациозной кошкой на планете.



«Наша общая задача — охранять барса, помогать ему в трудное время и, конечно, непрерывно наблюдать и изучать этого великолепного зверя», — рассказал Дроздов.