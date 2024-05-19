Как сообщает ТАСС, фестиваль дружбы народов впервые состоялся в Гагаузии и трех городах Молдавии — Бельцах, Оргееве и Тараклии — под патронатом оппозиционного блока «Победа».





Глава автономии Евгения Гуцул отметила, что для жителей Гагаузии очевидно, с кем должна поддерживать связи и дружить страна. Партнерство со странами ЕАЭС представляет уникальную возможность для Республики Молдова возродить национальную экономику, побороть бедность и привлечь инвестиции в инфраструктуру и социальную сферу.





Мероприятие собрало тысячи гостей из Гагаузии и со всего юга Молдавии. В рамках фестиваля были представлены национальные подворья, блюда традиционной кухни, а также прошли танцевальные выступления казахских, армянских, киргизских, русских и белорусских народов.





Гуцул также напомнила о референдуме 2014 года, на котором 98% жителей Гагаузии проголосовали за интеграцию в Таможенный союз. Она призвала поддержать оппозиционный блок «Победа» на предстоящем референдуме 20 октября 2024 года, который будет проходить параллельно с президентскими выборами.





Лидер блока «Победа» Илан Шор ранее объявил о начале кампании «Нет вступлению в Евросоюз». Он подчеркнул, что цель блока — восстановить отношения с Россией, СНГ и ЕАЭС, нарушенные нынешними властями.









Фото: скриншот Youtube