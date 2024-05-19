Более 250 площадок Среднего Урала приняли участие в «Ночи музеев»

«Ночь музеев — 2024» в Екатеринбурге и Свердловской области собрала более 250 музеев и креативных пространств, приглашая жителей региона приобщиться к культурному наследию. В Екатеринбурге открылись 88 площадок, которые привлекли множество посетителей, сообщает «Российская газета».





Наиболее популярными среди ночных гостей оказались традиционные музеи: изобразительных искусств, краеведческий, истории камнерезного и ювелирного искусства. Эти музеи стабильно привлекают внимание как горожан, так и жителей области.





Первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова пояснила, что акция была приурочена к Году семьи. По ее словам, большинство мероприятий были посвящены семейным ценностям и традициям.





«На площадках были подготовлены интересные активности для гостей всех возрастов, включая самых юных. Уверена, что участники акции нашли для себя много нового и познавательного», — рассказала Прыткова.









Фото: скриншот Youtube