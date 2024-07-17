Завершились съемки нового сезона сериала «Невский»

Съемки остросюжетного сериала «Невский» завершились, сообщил телеканал НТВ. Зрители снова увидят на экране Антона Васильева в образе сотрудника петербургской полиции.





В финале последнего сезона «Невского» в здании ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти развернулся экшн с перестрелками, заложниками и несколькими жертвами. В новых сериях в город из Москвы приедет замминистра внутренних дел, чтобы в короткие сроки навести здесь порядок.





«Каким бы иногда ни казался фантастическим и нереальным сценарий, мы среди перестрелок, погонь, обмана, предательства, ментов и воров пытаемся отстаивать простую мысль: главное — не терять веру в честь, дружбу, любовь и, что бы ни случилось, оставаться людьми», — заявил исполнитель главной роли Антон Васильев.





Режиссер-постановщик Игорь Драка подчеркнул, что в первую очередь сериал обязан успехом авторам сценария. По его словам, без хорошей драматургии нет истории. Режиссер признался, что сериал удивляет уже семь сезонов.









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