В Москве появилось новое пространство для креативных предпринимателей «АКИ.лаб»

В Москве открылось новое пространство для креативных предпринимателей «АКИ.лаб».



Ежемесячно в пространстве, созданном для поддержки креативного сектора Москвы, планируется проводить около 60 различных мероприятий — мастер-классы, выставки, модные показы, презентации проектов в сфере креативных индустрий и многое другое.



«„АКИ.лаб“ станет постоянной площадкой для коммуникации с сообществом и лидерами индустрии, для обмена идеями, коллабораций с художниками, дизайнерами, музыкантами, издателями, разработчиками видеоигр Москвы», — рассказала генеральный директор Агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова.



Пространство включает в себя несколько зон. В нем есть игровая площадка, коворкинг, переговорная, выставочный зал, конференц-зал, шоурум.



Агентство креативных индустрий создано правительством Москвы в 2020 году для поддержки и развития творческого бизнеса.









Фото: АКИ.лаб